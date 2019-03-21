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Erciyes Teknopark’ta “Cost Projeleri ve Uluslararası İş Birlikleri Hakkında Bilgi Günü” Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak “COST Projeleri ve Uluslararası İş birlikleri Hakkında Bilgi Günü” etkinliği düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 08:44
Erciyes Teknopark’ta “Cost Projeleri ve Uluslararası İş Birlikleri Hakkında Bilgi Günü” Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak “COST Projeleri ve Uluslararası İş birlikleri Hakkında Bilgi Günü” etkinliği düzenlendi.


Bilgi günü etkinliğinde Selçuk Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda TÜBA Asli Üyesi ve EU COST Bilimsel Komite Üyesi Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ, COST aksiyonlarına katılım kuralları, COST katılımından elde edilecek kazanımlar ve COST kuruluşuna yeni bir öneri sunulması ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.


Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:


”COST, ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. COST, araştırmanın kendisini finanse etmemektedir. Ancak, Avrupalı araştırmacıların belirli bir konu çerçevesinde iş birliği yapmaları ve deneyim paylaşmaları için platform oluşturur. Bu bilimsel konu başlıklarına “Aksiyon” denmektedir. Aksiyonlar, benzer çalışmalar yapan Avrupalı araştırmacıları bir araya getirmektedir. Bu kapsamda COST ulusal olarak desteklenen tüm alanlardaki araştırma projelerinin yürütücülerinin Avrupa düzeyinde oluşturulmuş ağlara (Aksiyonlara) dahil olmalarını sağlamaktadır. Desteklenen akademisyenler projeleriyle ilgili konularda çalıştay, konferans ve eğitimlere giderken COST desteğinden faydalanırlar. Biz de Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak düzenlediğimiz etkinliklerle akademisyenlerimizin proje yazma çalışmalarını destekleyebilmek ve teşvik etmek adına konunun uzmanı kişilerle araştırmacılarımızı buluşturuyoruz. Akademisyenlerimizin proje desteklerinden yararlanabilmeleri için bu tür etkinlikleri belirli aralıklarla düzenlemeye önem verdiğimizin altını çizmek isterim.”

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 08:44
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