Erciyes Teknopark’ta 3.Fidan Dikim Şenliği Düzenlendi

21-26 Mart Orman Haftası’nda ’Yeşili Sev Doğayı Koru’ bilinciyle Erciyes Teknopark’ta geleneksel hale gelen 3.Fidan Dikim Şenliği düzenlendi. Erciyes Teknopark’ta yer alan firma çalışanları etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Erciyes Teknopark Yönetimi tarafından düzenlenen 3.Fidan Dikim Şenliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi; ”Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Erciyes Teknopark) toplamda 250.549,80 m2’lik bir alana sahiptir. Mevcut alanda beş binamız yer almakta, bölgede 220’den fazla Ar-Ge firması ile 1.000’den fazla nitelikli personel bulunmaktadır. Sahip olduğumuz alanı yenilikçi teknolojiler geliştirmek amacıyla olduğu kadar yeşil ile de dizayn etmeye hassasiyet göstermekteyiz. Bu bağlamda teknoloji geliştirme bölgemizde doğaya uyumlu teknolojiler geliştirme kültürü bilinci ile firmalarımızın da katılım gösterdiği 3.fidan dikim şenliğini düzenledik. Düzenlediğimiz şenlikle mevcutta bölgemizde iki binin üzerinde olan ağaç sayımızı daha da arttırmış olduk. Geleneksel hale gelen fidan dikim şenliğimizde teknoparkımızı yeşillendirerek çevre düzenlememiz ile de rol model olan teknoparklar arasında olabilmeyi hedeflerken, firmalarımızla birlikte büyük bir aile olmanın verdiği haklı gururu da paylaştık.”