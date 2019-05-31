Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi JACIE Akreditasyonu Alarak Türkiye’de Bir İlki Başardı

Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi, yaklaşık 2 yıl süren kapsamlı çalışmalar sonunda, JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT) tarafından akredite edilerek Avrupa ve Dünya standartlarında bir tedavi merkezi olarak tescil edildi.

Erciyes Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi, hazırlık sürecini başarı ile tamamlayan ve JACIE akreditasyonu alan Türkiye’deki ilk ve tek pediatrik nakil merkezi olmuştur.

Uluslararası Hücre Tedavisi Derneği (IBMTR) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Transprantasyonu Derneği (EBMT) tarafından onaylı JACIE akreditasyonu sayesinde merkezimizde gerçekleştirilen tüm tedavi hizmetlerinin uluslararası standartlarda olduğu belgelenmiştir. Bu tescille birlikte bundan sonraki süreçlerde, Merkezimize Avrupa başta olmak üzere, dünyanın dört bir tarafından yapılan hasta başvurularında önemli artışlar meydana gelmesi beklenmektedir. Merkezimizin bu büyük başarısı, Erciyes Üniversitesinin tanınırlığının ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artmasına ve ülkemizin bu alandaki kapasitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlaması bakımından büyük önem arz etmektedir.

JACIE Nedir?

Uluslararası Hücresel Tedavi Birliği (ISCT) ve Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli Birliği (EBMT)’nin ortak akreditasyon organı olan JACIE, merkezlerin standartlara uyumunu sağlayarak başlayan ve yurtdışı otoriteler tarafından yapılan denetimler sonucunda onaylanan bir süreçtir.

Standartlara uygunluk konularında uzman dış denetçiler tarafından değerlendirilir ve Akreditasyon ilgili merkezin Avrupa ve Amerika da bulunan merkezlerle eş değer standartlarda tedavi ve hizmet sunduğunu belgeler.

JACIE Akreditasyonunun Kazanımları Neler Olacaktır?

JACIE akreditasyonunun öncelikli amacı kemik iliği nakli ve hücresel tedavi hastalarına daha iyi tıbbi tedavi ve hizmet olanağı sağlamaktır. Yüz binler ile ifade edilen hasta sayısını kapsayan güncel çalışmalarda JACIE akreditasyonu olan merkezlerde nakil olan hastaların allojenik nakiller için hastalıksız yaşam süreleri akreditasyonu olmayan merkezlere göre belirgin olarak daha uzun bulunmuştur.

Tabi ki; en önemli kazanç, kemik iliği nakli gereken ülkemiz çocuklarına Avrupa ve Dünya kalitesinde en iyi hizmeti vermektir.

JACIE akreditasyonu ile Erciyes Pediatrik KİT Merkezinin uluslararası düzeyde kabul görmesi, sağlık alanında Üniversitemizin ve ülkemizin saygınlığını/ününü arttıracak; sağlık turizmi sayesinde de ülkemiz için önemli ekonomik kazanımlar sağlanacaktır.