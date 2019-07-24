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Erciyes doruk Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı 1. Lig’de

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen Spor Toto 1.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
Erciyes doruk Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı 1. Lig’de

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon’da düzenlenen Spor Toto 1. Atletizm Ligi 1.Kademe müsabakalarında Erciyes Doruk Gençlik Spor Kulübü başarılı sonuçlar elde ederek 1.Lige yükseldi.


Spor Toto 1.Atletizm Ligi 1.Kademe ve Olimpik Deneme müsabakaları 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü Atletizm Pisti’nde yapıldı.


Müsabakalarda oldukça başarılı bir performans sergileyen sporculardan Duygu Sarıkaya 5000 metrede altın madalya, 800 metrede üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Meryem Tidim üç adım atlamada ikinci, yüksek atlamada üçüncü oldu. Ravzanur YAZICI ise 100 metre yarışlarında ikinci oldu. Takımımız 4x400 metre bayrak yarışlarında ikinci, 4x100 metre yarışlarında ise üçüncü oldu.


Erciyes Doruk Gençlik Spor Kulübü Atletizm takımı 20 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak olan Süper Lige Çıkma müsabakalarında mücadele edecek.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Trabzon’dan dereceyle dönerek Final müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:32
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