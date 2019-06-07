0553 313 94 23

Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Kayak sezonunun bitmesi ve Erciyes Dağı’nda karların erimesi ile birlikte besiciler, yaylalara akın etti.

07 Haziran 2019 Cuma 11:55
Erciyes Dağı’nda zorlu yayla hayatı başladı

Kayak sezonunun bitmesi ve Erciyes Dağı’nda karların erimesi ile birlikte besiciler, yaylalara akın etti. 6 yaşındaki Beyhan Örikli de ailesi ile birlikte yaylada kurulan çadırda kalırken, yayla hayatı drone ile görüntülendi.


Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde yaşayan Örikli ailesi, Erciyes Dağı’nda kayak sezonunun bitmesi ve karların erimesi ile birlikte yaylaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde koyunlarını yaylada otlatan Şükrü Örikli, çocukluğundan itibaren Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylada koyun otlattığını söyledi. Erzaklarını çadırlarda koruduklarını ve geceleri hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle soba yaktıklarını anlatan Şükrü Örikli, "Bu yıl Erciyes Dağı’nın eteklerinde bulunan yaylalar, en yakın yer olan Develi’de besicilik yapanlara verilmemiş. Başka besicilere verilmiş. Biz şu anda bu yaylalarda mağdur durumuna düştük. Mağduriyetimizin yetkililerce giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.


Yaklaşık 13 gün önce ailesi ile birlikte yaylaya çıkan ve burada kurulan çadırlarda kalan ve gününün büyük bir bölümünü kuzularla oynayarak geçiren 6 yaşındaki Beyhan Örikli, ailesi ile birlikte başka yaylaya geçeceklerini söyleyerek, "Dedem, babaannem ve halam burada koyunlarla kalacak. Ben de annem ile birlikte gideceğim" dedi.


Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı’nın eteklerinde yaklaşık 20 besici, on binlerce koyun ile birlikte yaylaya çıktı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu çay hem serinletiyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor
    1. Bu çay hem serinletiyor hem de..
    2. Kansere rağmen ikiz doğurdu
    3. Rusya petrol talebinde düşüş bekliyor
    4. İslam düşmanı CHP'li avukat..
    5. Antik kentte yıldız şöleni
    6. Vali Demirtaş, şehitler için..
    7. Galatasaray'da 3 bomba birden! Yarın..
    8. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi..
    9. "Bu VIP krizi değil, devletin valisine..
    10. KO-MEK Çocuk Oyun Odaları’ndan bin 382..
    11. Ağrılı gençlerin elle balık avı nefes..
    12. ASPİLSAN Enerji, savunma ve..
    13. Belediye Sağlık Merkezi’nden odyometri..
    14. Kadın Kooperatifleri Festivali 26..
    15. Vezirhan Belediye Başkanının acı günü
    16. Kayıtdışı istihdamla mücadele ediyoruz
    17. Taşıyıcı esnafı bayramlaşmada buluştu
    18. Dağevi köylüleri şenlikte buluştu
    19. SBSGGM uyardı: “Kaynağını bilmediğiniz..
    20. Kırşehir Ahi EvranÜniversitesi..
    21. Otomobil köprüden dereye düştü: 1..
    22. ‘Uluslararası marketler küçük esnafı..
    23. Aydın’da 37 düzensiz göçmen yakalandı
    24. "Rusya'da iş dünyası nihilist"
    25. Fiyat artışlarından sorumlu değiliz
    26. Kurtulmuş: “Hadi bakalım İmamoğlu,..
    27. Pekcan ve Varank’tan Japonya’ya çıkarma
    28. Koç Üniversitesi öğretim ve araştırma..
    29. Barışın Kadınları Gerze’de
    30. Thomas Laurent, Toyota Gazoo Racing..
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Putin'den dünyayı sarsacak açıklama! "Anlaşmadan çekilmeye hazırız"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı