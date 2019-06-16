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Erciyes, bisikletin de merkezi olacak

Bisiklet sporu ve turizminin Erciyes’te daha da yaygınlaşması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.

16 Haziran 2019 Pazar 10:26
Erciyes, bisikletin de merkezi olacak

Bisiklet sporu ve turizminin Erciyes’te daha da yaygınlaşması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından önemli bir seminer düzenlendi. Erciyes Turizm ve Spor Semineri’nde bisikletin Erciyes’e sağlayacağı katkılar vurgulandı.


Erciyes Turizm ve Spor Semineri’nin açılışında konuşan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları ile dünya standartlarının üzerinde bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes’te yazın yapılacak olan faaliyetlerde bisikletin önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti. Bisiklet sporu için Erciyes’te güzel bir alt yapı oluşturduklarını ifade eden Cıngı, “Geçen hafta sonu downhill branşında Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Kupası yaparak Erciyes’in kalitesini ve parkurlarını dünyanın en yetkin kurumları nezdinde de tescil ettirmiş olduk. Bisiklet turizminin Erciyes’in ayrılmaz bir parçası olması için çalışıyoruz” dedi.


Seminerde, Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği (ENVERÇEVKO) Başkanı Feridun Ekmekçi ve ENVERÇEVKO Proje Koordinatörü Ayçin Kantoğlu da bisikletin ulaşım ve turizm odaklı kullanımı konularında bilgiler verdiler. Seminere dünyayı bisikleti ile dolaşan Miroda Otto da katılarak bisikletli yaşamla ilgili tecrübelerini paylaştı.


Seminere katılan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da Kayseri’de ulaşıma entegre edilen bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS’le ilgili bilgiler verdi ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri’de 2010 yılından bu yana bisiklet sisteminin ulaşım sisteminin bir parçası olarak kullanıldığını dile getiren Gündoğdu, “KAYBİS, 2010 yılından bu yana gelişerek büyüyor. Şu an 52 istasyonumuz var. Açıldığında 1500 kullanıcı iken, 47 bin kullanıcıya çıktık. Bisikletlerimiz, geçen yıl 1 milyon 300 bin km yol yaptı. Bu sene 2,5 milyon km’nin üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bisikletlerimiz günlük ortalama 86 dakika kullanılır hale geldi. Bu sene 100 dakikaların üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Avrupa’da genel kabul görmüş kriterlere göre bisiklet sisteminin günlük yedi defa kullanılması o sistemin başarılı olduğunu gösteriyor. Kayseri’de 6,5 ile buna çok yakınız” dedi. Feyzullah Gündoğdu, yeni başlattıkları “Park et-Bisiklet” sistemi ile ilgili de açıklamada bulunarak Büyükşehir Belediyesi’ne ait otoparklara aracını park edenlerin bisikletle şehrin diğer bölgelerine gidebildiklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:26
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