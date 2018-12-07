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Erciyes beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes'te, kar yağışıyla birlikte sezon hazırlıkları hızlandı

07 Aralık 2018 Cuma 17:49
Erciyes beyaz örtüyle kaplandı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte yeni sezon heyecanı yaşanıyor.

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Ailesiyle Erciyes'e gelen Nihat Yalçındağ, kar yağışının yeni sezon öncesi kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

Sezonun açılmak üzere olduğunu, çocuklarıyla beraber Erciyes'e geldiklerini dile getiren Yalçındağ, "Çocuklar bugün kızakla kaydılar, çok mutlu oldular. Ailecek eğlenceli bir gün geçirdik." dedi.

Ayça Yalçındağ ise abisi ile kartopu oynadığını, çok eğlendiğini ifade etti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 17:49
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