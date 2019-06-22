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Erciyes 2019 Uluslararası Askeri Tatbikata Katılan UMKE Ekipleri Başarı Belgesi ile Ödüllendirildi

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22 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
Erciyes 2019 Uluslararası Askeri Tatbikata Katılan UMKE Ekipleri Başarı Belgesi ile Ödüllendirildi

1. Komando Tugayı ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Uluslararası Erciyes 2019 Askeri Tatbikatına Sağlık Müdürlüğü 2 UMKE timi ile destek verdi. Bu protokol kapsamında görevlendirilen 10 UMKE personeli, Nisan-Mayıs 2019 ayında yapılan askeri tatbikatlarda gösterdikleri üstün gayret ve özveri sonucu başarı belgesi ile ödüllendirildi.


Nisan ve Mayıs ayları boyunca süren ön tatbikatlara katılan UMKE ekibi, 23 Mayıs 2019 tarihinde ise Kayseri İncesu, Karasazlık Bölgesinde yapılan ABD, İtalya, Azerbaycan, Pakistan, Katar, Gürcistan ve Romanya askeri birliklerinin katıldığı uluslararası düzeydeki tatbikata görev aldılar. Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney koordinasyonunda hareket eden UMKE ekibi tatbikat gereği sınır ötesi bölgeye düzenlenen operasyon sonrası, askeri helikopter ile olay yerine indirilen Sahra Hastanesini, 11 dakika içinde aktive edip sağlık hizmeti sunmaya başlayarak büyük bir başarı gerçekleştirmişlerdi. Başarılı geçen bu tatbikatlar sonrası Kayseri 1. Tugay Komutanlığından Piyade Yarbay Bilgin Çelik ve Piyade Yarbay Fikret Poyraz Sinmez İl Sağlık Müdürlüğüne bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. İlk olarak İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’yi makamında ziyaret eden komutanlar, tatbikata verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür plaketi takdim ettiler. Ziyarette Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, Başkan Yardımcısı Dr. Özlem Ulutabanca, Acil ve Afetlerde Birim Uzmanı Ali Altun ve UMKE sorumlusu Nazif Gümüşsoy’da hazır bulundular. Ziyarette 1. Tugay Komutanları Yarbay Çelik ve Poyraz, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldikleri UMKE personeline başarı belgelerini teslim ettiler.


İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan 1. Tugay Komutanlarından Yarbay Fikret Poyraz Sinmez, 6-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edilen uluslararası Erciyes 2019 tatbikatında UMKE ekiplerinin gösterdiği özveri ve görev anlayışından dolayı teşekkürlerini sundular.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
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