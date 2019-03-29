Erciş’teki aile sağlık merkezine ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ve Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Erciş’in Keklikova Mahallesi’ndeki aile sağlık merkezini ziyaret etti.

Van İl Sağlık Müdürlüğünce Erciş ilçesinin Keklikova Mahallesi’nde hizmet vermekte olan aile sağlık merkezi (ASM) çalışanlarını ziyaret eden Arvas ve Sünnetçioğlu, buradaki vatandaşlarla da sohbet etti. Burada konuşan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, aile sağlığı merkezinin birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Aile sağlığı merkezimizde (ASM) kadın üreme sağlığı hizmetleri, anne-çocuk sağlığı ve aile sağlığı planlama hizmetleri, çocuklarda bağışıklama hizmetleri, çocuk, bebek ve ergen izlemleri, 15-49 yaş kadın izlemleri gibi tüm koruyucu sağlık hizmetleri veriliyor. Keklikova Aile Sağlığı Merkezi, 18 Kasım 2018’den buyana hizmet vermektedir. Aile sağlığı merkezimiz 10 odadan oluşmaktadır. Aile sağlığı merkezinde; 4 muayene odası, 1 gebe izlem odası, 1 aşılama hizmetleri ve bebek izlem odası, 1 laboratuvar, 1 eğitim odası ve 1 jeneratör odası bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde 9 bin 67 kişiye hizmet veren Keklikova Aile Sağlığı Merkezimizde 1 doktor, 1 hemşire, 2 teknik personel bulunmaktadır. 3 bin 898 nüfuslu bölgemizdeki Keklikova Aile Sağlığı Merkezimiz, personelleri tarafından tüm bu hizmetleri ekip anlayışı içerinde devam edecektir. Keklikova Aile Sağlığı Merkezimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz” diye belirtti.