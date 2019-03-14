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Erciş’te yangın tatbikatı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Çelebibağı Sıtkı Kürüm Ortaokulunda bir tatbikat gerçekleştirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:40
Erciş’te yangın tatbikatı

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Çelebibağı Sıtkı Kürüm Ortaokulunda bir tatbikat gerçekleştirdi.

 

Erciş İlçe İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından yangına karşı korunma ve ilk müdahale tatbikatı yapıldı. 428 öğrenci 25 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat başarılıyla gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri, tatbikat sonrasında okul bahçesinde öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi.

 

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından okul yönetimi, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye teşkilatına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:40
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