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Erciş’te Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Van’ın Erciş ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Erciş’te Mursi için gıyabi cenaze namazı

Mısır Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Van’ın Erciş ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.


Erciş Merkez Kara Yusuf Paşa Camisinde İlçe Müftüsü Mehmet Fudayil Uyanık tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Genç Memur-Sen Erciş Temsilcisi Mesut Müjde, Mısır tarihinde ilk defa seçimle başa gelen Muhammed Mursi’yi deviren, ardından binlerce insanı katletmekle yetinmeyen rejimin binlerce İhvan üyesinin tutuklandığını anımsatarak, “Kutlu direnişin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Mısır zindanlarından halen şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Ağır koşullar altında yapayalnız hücresinde tecritten öldürülmeye mahkum edilen Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkemede Firavunlara son sözlerini söylerken şehit düşmüştür. Tüm Müslümanların, kurumların, İslami hareketlerin ve İhvan Müslüman Teşkilatının başı sağ olsun’’ dedi.


Eğitim Bir-Sen Erciş Temsilcisi Yüksel Zorlu ise, sendikaları öncülüğünde sivil inisiyatif platformu olarak Mursi’ye Allah’tan rahmet dilediklerini belirterek, “Öncümüz, liderimiz Muhammed Mursi 6 yıl Mısır zindanlarında işkenceler sonucu dün şehit düştü. Biz de şahadetin mübarek olsun diyoruz. Ey yiğit kahraman, bize de sadece bugün slogan, basın açıklaması ve utanç düştü. Her gün ümmetin yiğit evlatlarını birer birer toprağa verirken, hala daha ihanet içinde olan Amerika’yı, İsrail’i dost bilenlere burada söylenecek bir söz bulamıyoruz’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından vatandaşlar olaysız bir şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
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