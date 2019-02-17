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Erciş’te mağaza açılışı

Van’ın Erciş ilçesinde Sami Coşkun Durmaz ve Kenan Sönmez isimli ortaklar tarafından yaptırılan giyim mağazası törenle hizmete açıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 11:39
Erciş’te mağaza açılışı

Van’ın Erciş ilçesinde Sami Coşkun Durmaz ve Kenan Sönmez isimli ortaklar tarafından yaptırılan giyim mağazası törenle hizmete açıldı.


Vanyolu Caddesi’nde hizmete giren mağazanın açılışına AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A. Menaf Turan, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar ile çok sayıda davetli katıldı. Erciş’in ihtiyacı olan bir işletme açtıklarını belirten işletme sahiplerinden Sami Coşkun Durmaz, Erciş’e yapmış oldukları büyük yatırım ile birlikte bir nebze olsun işsizliğe çare olmaya gayret ettiklerini belirterek, “Değerli kardeşim Kenan Sönmez ile birlikte Erciş’imizin ihtiyacı olan bir işletmenin açılmasına vesile olduk. Bizleri kırmayarak buraya gelen bütün değerli dostlarımıza, akrabalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


AK Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A. Menaf Turan ise, ilçede açılacak her yeni iş yerlerinin işsizliğin kırılması noktasında öneme sahip olduğunu belirterek, “Coşkun kardeşim soy ismine layık bir şekilde ‘durmak yok yola devam’ dedi. Coşkun Durmaz kardeşimize bu işletmeyi açtığı için teşekkür ediyoruz. Çünkü Erciş’in bu tür işletmelere gerçekten çok ihtiyacı var. Bizim belediye yönetimi açısından ortaya koymuş olduğumuz ilkelerin birincisi yerel ekonomik kalkınmadır. Yani önce istihdam ve ekonomik kalkınma. Her birimiz bir iş yeri açarsak, her birimiz bir iş yerinde 5’er kişi çalıştırırsak, bu memleketteki işsizliği gidermiş oluruz. İnsanlarımız İş-Kur’un kapısından kurtulmuş olur. O yüzden kıymetli kardeşlerimizi bu güzel yatırımlarından dolayı tebrik ediyor ve darısı diğer işletmelerin başına diyoruz. Çok yakın zamanda kentsel dönüşüm alanındaki iş yerlerinin de inşallah bu şekilde teker, teker açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.


AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, memlekette aş, iş, huzur, güven olsun istediklerini, gençlerin yüzünün gülmesini, caddelerin ise emin olmasının arzuladıklarını belirterek, “Bizim arzumuz da budur. Eğer gerçekten şehrimiz güzel olursa ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında başka ilçelere, başka ile gitmezsek, o zaman kendi sorunlarımızı, kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş oluruz. Coşkun kardeşimizin Erciş’e açmış olduğu bu nezih yatırım için kendisini kutluyor, teşekkür ediyoruz. Kendilerine yakışan güzel bir iş yeri olmuş. Bu iş yerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, bereketli kazançlar ile aş, iş devamı olsun. 31 Mart’ta Allah’ın izni ile 1 Nisan’ı hep beraber AK Parti’nin zaferiyle şehrimizde coşkuyla kutlayacağız’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından mağazanın açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı. Vanyolu Caddesi’nde hizmete giren mağazanın 300 metrekare üzerinde faaliyet vereceği ve 5 kişiye istihdam sağlayacağı da kaydedildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:39
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