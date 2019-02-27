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Erciş’te kar yağışı

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayat olumsuz yönde etkiliyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:34
Erciş’te kar yağışı

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayat olumsuz yönde etkiliyor.


İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri ise, ana arter ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yapıyor.


Yılmaz Şit isimli esnaf da aracının üzerine kuşlar için yem bırakarak örnek bir davranış sergiledi. Karda yem bulamayan kuşlara aracı üzerinde ekmek veren hayvan sever esnaf Yılmaz Şit, bu davranışıyla insanlara da mesaj verdiğini söyledi.


Kar kalınlığının ilçe merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:34
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