Erciş’te bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Erciş ilçesinde bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Erciş ilçesinde bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Aşağı Işıklı Mahallesi sınırlarında icra edilen önleyici hizmet faaliyeti esnasında, şüphe üzerine durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada bin 580 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araç şoförü ise gözaltına alındı.

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