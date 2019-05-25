Erciş’te 9. Uluslararası İnci Kefal Göçü Kültür ve Sanat Festivali Van’ın Erciş ilçesinde 9.

Van’ın Erciş ilçesinde 9. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali yoğun bir katılımla devam ediyor. Festivalinin ikinci gününde İmera Grubu hayranlarını coşturdu.

Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erciş Kaymakamlığı ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen inci kefali göçü ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Balık Bendi mevkiinde devam ediyor. Festivalinin ikinci günü Erciş Rehabilitasyon Merkezine bağlı engelli bireylerinin gösterileriyle başladı. Toplu iftar yemeğinin ardından İmera Grubu sahne alarak seslendirdikleri şarkı ve türkülerle alandaki vatandaşları adeta coşturdu. Festivalinin yarınki etkinliklerin ardından sona ereceği belirtildi.

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