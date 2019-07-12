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Erciş’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan vatan evlatları için Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından mevlit okutulup anı defteri oluşturuldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:50
Erciş’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan vatan evlatları için Van’ın Erciş Kaymakamlığı tarafından mevlit okutulup anı defteri oluşturuldu.


Erciş Kaymakamlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen mevlit programı, Vanyolu Camisinde gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin okunmasının ardından program ilçe müftüsü tarafından yapılan dua ile son buldu. Davetliler daha sonra Erciş Kaymakamlığı önünde oluşturulan anı defterinin açılışı için bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, FETÖ terör örgütünü bir kez daha şiddet ve nefretle kınadıklarını belirterek, “Bugün 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü için bir araya geldik. Erciş’te devletin ve milletin birlikteliğini görmenin en büyük göstergesi tüm sivil toplum üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, şehit yakınlarımız ve vatandaşlarımız bir araya geldi. 15 Temmuz; demokrasi zaferi ve milli iradenin en iyi vurgusudur.15 Temmuz’da bizleri destekleyen tüm vatandaşlarımız; hakkına, hukukuna, atletine ve özgürlüğüne en büyük mücadele göstermişlerdir.15 Temmuz aynı zamanda milli birliğimizin ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir. 15 Temmuz gecesi sokaklarda tıpkı Çanakkale ve İstiklal savaşlarında olduğu gibi milletin tüm fertleriyle birlikte tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini ortaya koymuş ve istiklaline ve istikbaline hiçbir zaman helal getirmemiştir. 15 Temmuz’da, FETÖ hain çetesi tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajandayla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmış, ancak milletimizin ülkemizin bekası için fedakarca bir direniş göstererek, terör örgütüne karşı her türlü planlara engel olmuştur. Bu bağlamda FETÖ ile mücadelenin bir beka meselesi olduğu akıllardan hiçbir zaman çıkarılmamalıdır” dedi.


Kaymakam Mehmetbeyoğlu, FETÖ ile sürekli mücadele vurgusu da yaparak, “FETÖ, önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla ardından da kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristleriyle ülkemizin geleceğine kastetmiş. FETÖ terör örgütüyle olan mücadele yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir. Bizler şu an Erciş meydanındayız. FETÖ terör örgütünü kınıyoruz. Şu an burada, bu meydanda 15 Temmuz ile alakalı bir anı defteri bırakacağız. Vatandaşlarımız duygu ve düşüncelerini bu deftere yazacaklar. Rabbim bir daha memleketimize böyle acı yaşatmasın, ama yaşatılırsa da bu milletin evlatlarının neler yapacağını daha önce göstermiştik, gene gösteririz’’ ifadelerini kullandı.


Konuşmanın ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu duygularını anı defterine yazdıktan sonra vatandaşlar da sırasıyla oluşturulan deftere duygu ve düşüncelerini aktardı.


Yapılan her iki programa Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Murat Işık, kamu kurum amirleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:50
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