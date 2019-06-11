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Erciş’e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan amca ve yeğen, terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düştü.

11 Haziran 2019 Salı 10:31
Erciş’e şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol inşaatında çalışan amca ve yeğen, terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düştü.


Edinilen bilgilere göre, Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit düştü. Van’ın Erciş ilçesi Gözütok Mahallesi nüfusuna kayıtlı şehitlerin Abdurrahman Bilici (56) ve yeğeni Sait Bilici (30) olduğu belirlendi.


Şehitlerin naaşları, öğle saatlerinde ilçeye getirilerek yapılacak törenin ardından Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi’nde kılınacak namazın ardından Gözütok Mahallesi’nde toprağa verilecek.


Şehitlerden 8 çocuk babası Abdurrahman Bilici’nin bir önceki dönem Gözütok Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:31
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