Erciş Belediyesinden yeraltı çöp konteyner sistemi

Van’ın Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi başta olmak üzere şehrin belirli noktalarına yeraltı çöp konteyner sistemi kuruyor.

İlçede daha hijyenik ve modern bir çöp toplama sistemi oluşturmak, vatandaşların sağlığını korumak, koku ve görüntü kirliliğini engellemek isteyen Erciş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü; Erciş Ticaret Merkezi çevresi, sebze hali alanı, Çelebibağı Durağı, Erciş Devlet Hastanesi bahçesi, sanayi sitesi ve Vanyolu Caddesi’ne yeni tip yeraltı çöp konteyner sistemlerini hizmete sokmaya başladı. İlçenin 13 farklı noktasında yer altına uygulanacak olan sistemle, evsel ve gıda kaynaklı atıkların en hijyenik biçimde toplanıp izole edileceği belirtildi. Bakteri ve sinek üremelerinin de önüne geçilecek çalışma sayesinde sıcak hava ile birlikte oluşan kötü koku ve rahatsız edici görüntülerin de ortadan kaldırılacağı bildirildi.

Tek bir sisteminin, 3 bin litre sıkıştırılmış depolama kapasitesine sahip olduğu, ünite sayesinde çöp nakil araçlarının da daha az sefer yapacağı kaydedildi.