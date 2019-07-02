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Erciş Belediyesinden ‘stratejik planlama’ çalışması

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ‘stratejik planlama’ çalışmalarına mahalleleri gezerek devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 13:33
Erciş Belediyesinden ‘stratejik planlama’ çalışması

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ‘stratejik planlama’ çalışmalarına mahalleleri gezerek devam ediyor.


Başkan Yıldız Çetin, beraberindeki meclis üyeleri ve teknik çalışanlarla birlikte Salihiye Mahallesi’nde düzenlenen stratejik planlama halk toplantısında mahalleliyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Yıldız Çetin, HDP’li belediyelerin halk esaslı yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti.Mahalle mahalle gezerek yapacakları stratejik planlama çalışmalarına halkı da katacaklarını ifade eden Çetin, “Tüm mahallelerimizde düzenli olarak halk toplantıları gerçekleştireceğiz. Mahallelinin kendi mahallesinde öncelikli olarak yapılmasını istedikleri hizmetleri teknik çalışanlarımızla yerinde inceleyerek sağlıklı ve kalıcı çalışmalar yürüteceğiz. Bunu yaparken de halk belediyeciliği esasını harfi harfine uygulayıp, halkımızı da bu çalışmalara katacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:33
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