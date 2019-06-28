Erciş Belediyesinden dekoratif aydınlatma çalışması

Van’ın Erciş Belediyesi tarafından ilçe merkezinde bulunan kavşaklarda dekoratif aydınlatma çalışması başlatıldı.

Erciş Belediyesi, kentsel dönüşüm proje alanı çevresinde tamamlanan altyapı ve asfaltlama çalışmalarının ardından üst yapı ve görselliğe de önem vererek ilçenin farklı bir görünüme kavuşması için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Kavşaklarda oluşturulacak olan üç boyutlu dekoratif aydınlatma çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yıldız Çetin, “Merkezi ana yollarımızın üzerinde bulunan kavşaklarda üç boyutlu dekoratif aydınlatma çalışması başlattık. Kışla Caddesi ve Çınarlı Caddesi’ni bir birine bağlayan kavşağa ilk dekoratif aydınlatmamızın kurulumunu gerçekleştirdik ve ilk günden itibaren vatandaşlarımızın göz zevkine hitap eden bu çalışmamızın olumlu yönde tepkilerini almaya başladık” dedi.

Zeylan Caddesi ve Yeşilova Mahallesi’nde yeni kavşaklar oluşturup buralara da dekoratif aydınlatma çalışması yapacaklarını vurgulayan Başkan Çetin, ilçedeki görsel kaliteyi artırmak için 2 farklı noktada daha kavşak çalışması yapılacağını ifade etti.