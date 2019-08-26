Erciş Belediyesi’nden 6,5milyonluk yatırım

Van’ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok mahallesinde 6,5 milyonliralık asfalt çalışması gerçekleştirecek.

Son 2 ay içerisinde birçok ana cadde de asfaltlama çalışması gerçekleştiren Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, "Asfaltsız yol kalmayacak" sloganından yola çıkarak, yama ile tamir edilmesi mümkün olmayan 15-20 yıllık asfaltları yenileme çalışmalarına önümüzdeki günlerde devam edecek. 2019 yılı içerisinde tüm mahalleleri sıfır asfalt ile buluşturmayı hedefleyen belediye, sıcak karışım ve sathi kaplama asfalt yapım işinde kullanılmak üzere asfalt bitüm satın alınması için İller Bankası´ndan 6 buçuk milyon lira tutarında teminat mektubu için sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamındaTPIC (Turkısh petroleumInternational Company) Kurumundan yaklaşık 50 bin ton asfalt bütüm alımı yapılacak. Satın alınan bütümle ilçede yaklaşık 35 kilometrelik yol çalışması yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, "Göreve geldiğimiz günden bu yana en çok şikayet aldığımız konulardan biri bozuk olan yollardı. Yapmış olduğumuz incelemeler sonucu bozuk olan yollarımızın tespitini yaptıkİller Bankası’ndan bu yolların yapımının maliyetini karşılamak için 6,5 milyonluk bir teminat mektubu aldık. Asfalt bütümünü satın aldıktan sonra kış ayları gelmeden ilçedeki bozuk olan yolların asfaltlama çalışmasına en kısa zamanda başlayacağız" dedi.