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Erciş Belediyesinden 3 cadde açılışı

Van Büyükşehir Belediyesiyle Erciş Belediyesinin ortaklaşa yürütmüş olduğu ‘Erciş Kentsel Dönüşüm’ projesi alanı çevresinde bulunan caddeler yapılarak halkın hizmetine açıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:00
Erciş Belediyesinden 3 cadde açılışı

Van Büyükşehir Belediyesiyle Erciş Belediyesinin ortaklaşa yürütmüş olduğu ‘Erciş Kentsel Dönüşüm’ projesi alanı çevresinde bulunan caddeler yapılarak halkın hizmetine açıldı.


Kentsel dönüşüm proje alanın çevresinde bulunan Ercişli Emrah, Emniyet ve İnönü caddeleri 3 ay gibi kısa bir sürede asfaltlanarak yeniden hizmete açıldı. Caddelerin hizmete girmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. Törende konuşan Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, belediyenin imkanlarını kendileri için seferber eden anlayışlara halkın gereken cevabı yerel seçimde verdiğini iddia ederek, “Bedeli ne olursa olsun biz halkımız için mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Halka ait olanı halka vereceğiz. Şeffaf olacağız. Halkçı belediyeciliği esas alacağız. Kendimizi de, kentimizi de beraber yöneteceğiz” dedi.


Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ise, tüm kaynakları halk için seferber edeceklerini belirtti. Başkan Özgökçe, “Büyükşehir ve ilçe belediyesinin imkanlarıyla çalışmalara yaklaşık 3 ay önce başlattığımız ve açılışını yaptığımız bu yol ile ilgili bir araya geldiğimiz bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Gerçekten heyecan duyuyoruz. Erciş halkının hizmetlerin en iyisine layık olduğunu buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Bizler elimizdeki bütün imkanları seferber ederek, bir yandan bizleri sıkıştırmaya çalışan ekonomik abluka ile mücadele ederken, bir yandan da yeni hizmetlerimizi halk için sunarak sizlerin verdiği yetkiyle en üst düzeyde kullanmaya çalışıyoruz. Evet zorlanıyoruz, zorlandığımız doğrudur. Ama moralimiz de çok yüksek. Demek ki yapılabiliyormuş. Biz sizlerin de desteğiyle yıllardır Erciş halkının bu cadde nedeniyle çektiği çileye noktayı koyduk. Bugüne kadar yaklaşık olarak 2 bin metre asfalt çalışması yapıldı. Artık tozun, toprağın bizlere reva görüldüğü bir anlayışı istemediğimizi 31 Mart’ta gösterdik. İnşallah çok daha güzel hizmetlerin de açılışını bugünkü gibi yapacağız” diye konuştu.


HDP Van İl Başkanı Ümit Dede’nin selamlama konuşmasının ardından caddelerin hizmete açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Başkan ve beraberindekiler daha sonra caddeleri gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet ettiler.


Törene HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, İpekyolu Belediye Başkanı Şehzade Kurt, ilgili daire başkanları, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:00
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