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Erciş Belediyesinden ‘2020-2024 Stratejik Plan’ hazırlık çalışması

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:40
Erciş Belediyesinden ‘2020-2024 Stratejik Plan’ hazırlık çalışması

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.


31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminin ardından ilçeye ve Erciş halkına yeni dönemde etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla Erciş Belediyesi tarafından başlatılan ‘2020-2024 Stratejik Planı’ hazırlık çalışmaları devam ediyor. Stratejik plan hazırlık çalışmaları hakkında STK temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, yapılan çalışmalar hakkında STK temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinledi. Plan çalışmaları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan Çetin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereği stratejik planın kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içerdiğini belirterek, stratejik planlama çalışmasının başarısının katılımcı bir yaklaşım ve sahiplenme ile mümkün olacağını söyledi. Çetin, “Stratejik plan; bir kurumun ne yaptığını, neden yaptığını, nasıl yapacağını gösteren çalışmalara anlam katan, gelecekle ilgili yol gösteren bir çabadır. Bu çaba gelişi güzel olmayıp; sistemli, paydaşları olan ki paydaşlarımızda bu kentte yaşayan siz değerli STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri ve kentte yaşayan yurttaşlarımızdır. Stratejik plandaki amacımız, hedeflerimizi ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri oluşturacaktır” dedi.


Genel olarak Erciş’in imar ve ulaşım sorunu üzerinde durulan toplantının sonunda tekrar konuşan Başkan Çetin, "Dinlediğim bütün sorunları ve projeleri teker teker not aldım. Buradaki toplantıdan geleceğe ilişkin bir proje çıkartacağız" açıklamasında bulundu.


Karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantıya Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Kader İnci, belediye meclis üyeleri, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası, Berber ve Kahveciler Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Terziler, Bakkallar ve Lokantacılar Odası, Ağaç ve Demir İşleri Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, hukukçular ile basın mensupları iştirak etti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:40
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