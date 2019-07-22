Erciş Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Van’ın Erciş Belediyesi Kadın Politikalar Müdürlüğü bünyesinde faaliyet verecek olan kadın yaşam merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sahilkent Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait sosyal tesiste gerçekleşen açılışa HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, İpekyolu Belediye Başkanı Şehsade Kurt, ilgili daire başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Törende konuşan Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, ilçedeki kadınlara danışmanlık ve spor merkezi olarak hizmete aldıkları yaşam merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Van Büyük şehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ise, kadınların yaşam alanlarını oluşturmanın yerel yönetimlerin en önemli ve en kıymetli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Çocukların, gençlerin, kadınların yaşam alanlarını oluşturmak, onları iyi bir geleceğe hazırlamak, yaşama katılmalarını ve en yüksek düzeyde toplumu aydınlık bir geleceğe hazırlamak için gereken hizmetleri sunmanın boyunlarının borcu olduğunu anlatan Özgökçe Ertan, “Bu anlamda ürettiğimiz politikaların tamamının arkasındayız. Bütün Van halkına hizmet götürüyoruz ve götüreceğiz. Hizmet alanlarını oluşturmaya devam edeceğiz. Bizler açısından temel kıstaslar halkın en yüksek düzeyde menfaati ve hizmetlere ulaşmasını olanaklı kılmasıdır. Biz politikalarımızı halk için yapıyoruz. Biz hizmetlerimizi Van için yapıyoruz. Bütün topluma fayda sağlaması için yapıyoruz ve hizmetlerimizi yaparken halkımızın vergileriyle oluşturulan bütçeyi bütün halka teslim etmek üzere bütün gayretimizi sarf ediyoruz. Halk bunun için bize yetki verdi. Biz de gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kadın yaşam merkezinin kurdelesi başkanlar tarafından kesildi. Tören, kadın merkezi bölümlerinin gezilmesi ile son buldu.