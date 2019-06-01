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Erciş Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı

Van’ın Erciş Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 09:37
Erciş Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı

Van’ın Erciş Belediyesi, havaların ısınmasıyla ilaçlama çalışmalarına başladı.


Bataklık, sazlık, logar kuyuları ve çöp alanlarında ortaya çıkabilecek haşere ile böceklere karşı ilaçlama çalışması başlatan Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalarını göl kıyısı ve mahalle aralarında yoğunlaştırdı. Erciş sahil yolu ve muhtelif yerlerde başlatılan çalışma ile ilgili açıklama yapan Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, "Erciş kıyısı her zaman ilgi gören bir yer. Buraya gelen hemşerilerimizin hijyeni ve rahatı için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız, kıyılar başta olmak üzere gölet, su birikintileri, sazlık ve çöp alanları gibi sivrisinek üremesinin yoğun olduğu yerlerde sivrisinek, böcek ve haşere popülasyonunun kontrol altında tutulmasıdır" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:37
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