Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin esnafla bir araya geldi

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, 2020-2024 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında sanayi sitesi esnafı ve oda temsilcileriyle bir araya geldi.

Erciş Belediyesi, yeni dönemde etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla başlatılan ‘2020-2024 Stratejik Planı’ hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin 5 yılını kapsayacak olan stratejik plan sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Yıldız Çetin; kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve önceliklerini bu tip toplantılarla esnaf odaları ve STK’larla bir araya gelerek belirlediklerini söyleyerek, Özellikle ilçenin can damarı olan küçük sanayi sitesi esnafının yaşamış olduğu sıkıntıları biliyoruz. Gerek seçim öncesi, gerekse seçim sonrası yapmış olduğumuz incelemelerde sanayi sitesi esnafının eksiklerini, ihtiyaçlarını dinleyerek not aldık. Stratejik planlama çalışmalarımızın arasında özellikle sanayi sitesinin de olduğunu ifade etmek istiyorum’’ dedi.

Yaklaşık 90 yıllık belediyecilik geçmişi olan ilçeye bakıldığında yapılan planlamalarda halkın esas alınmadığına dikkat çeken Çetin, “Biz bunu asla yapmayacağız. Önümüzdeki 5 yıla dönük hazırlayacağımız planlamada özellikle ilçenin can damarı olan sanayi esnafı ile istişare içerisinde olarak, talep ve isteklerini esas alacağız. 500 esnafın bulunduğu sanayi sitesine baktığımızda acil durumlar için müdahale edilebilecek bir sağlık ocağı bulunmuyor olası, bir iş kazasında anında müdahalenin yapılabilmesi için sanayi sitemize bir sağlık ocağı kuracağız. Diğer bir sorun olan küçük sanayi sitesine gidiş gelişlerde hem esnafımız, hem de vatandaşlarımızın ulaşım konusunda sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı başlattık. En kısa süre içerisinde ulaşım sorununa da çare bulacağız’’ ifadelerinde bulundu.

Toplantıya, Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Kader İnci, belediye meclis üyeleri, Ağaç ve Demir İşleri Odası ve Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi başkanları ile çok sayıda esnaf katıldı.