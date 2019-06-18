Erciş Belediye Başkanı Çetin, ilk kez nikah kıydı Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, göreve geldiği günden itibaren ilk kez nikah kıydı.

Van’ın Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, göreve geldiği günden itibaren ilk kez nikah kıydı.

Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, Arin Baran ve Barış Sarı çiftinin nikahlarını kıyarak, mutluluklarına ortak oldu. Erciş Belediyesi Evlendirme Salonunda kıyılan nikahta; Başkan Çetin, Baran ve Sarı çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek, aile cüzdanını geline verdi.

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