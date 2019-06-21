0553 313 94 23

Erciş Adliyesinden veda yemeği

VAN (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi doğrultusunda tayinleri çıkan Van’ın Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile 8 hakim ve savcı için Erciş Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından veda yemeği verildi.

21 Haziran 2019 Cuma 14:40
Erciş Adliyesinden veda yemeği

VAN (İHA) – Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi doğrultusunda tayinleri çıkan Van’ın Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile 8 hakim ve savcı için Erciş Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından veda yemeği verildi.


Erciş Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğinde bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, tayinleri çıkan başta Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan olmak üzere hakim, cumhuriyet savcıları ve Erciş İcra Müdürüne yeni görev yerlerinde üstün başarı dileklerini ileterek, Erciş’e yaptıkları hizmetler anısına teşekkür plaketi verdi.


Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından Muş Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Harun Karahan ise, iki yılı aşkın süredir Erciş’te görev yaptığını belirterek, "Coğrafyasına hayran kaldığım, çok güzel dostluklar kurduğum güzel ilçemiz Erciş’e veda etme vakti geldi. Erciş’i hiç unutmayacağım. Erciş ilçemiz çok güzel, büyük bir şehir. Görev aldığım süre içinde gerek savcı ve hakim arkadaşlarıma, gerekse adliye personeli arkadaşlarıma, ismini hatırlamadığım bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benden yana bir hak varsa helal ediyorum, siz de helal edin" dedi.


Veda yemeğine Erciş Kaymakamı Nuri Mehmet Beyoğlu, Erciş 108’inci Topçu Alayı Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Adalet Komisyon Başkanı İsmail Taş, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Tahir Özgenç, Muradiye ve Çaldıran’da görev yapan hakim ve savcılar, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, adliye personeli ile çok sayıda davetli katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Kuyumcuları binlerce dolar dolandıran..
    3. Bakan Varank, İstanbul'da
    4. Botswana’da 500’den fazla akbaba..
    5. Sağanak sonrası çalışmalar başladı
    6. İran'dan "ABD'nin savaş uçağını da..
    7. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    8. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    10. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    11. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    12. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    13. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    14. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    15. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    16. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    17. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    18. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    19. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    20. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    21. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    22. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    23. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    24. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    25. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    26. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    27. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    28. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    29. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    30. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!