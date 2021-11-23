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Biyografi Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut nereli kaç yaşında?
Biyografi

Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut nereli kaç yaşında?

Arabesk ve taverna müzikleriyle tanınan Ercan Turgut, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kansere yenilen Ercan Turgut hayatını kaybetti. Peki Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut nere? Ercan Turgut kaç yaşında? Ercan Turgut şarkıları hangileri? Ercan Turgut albümler… İşte Ercan Turgut hayatı,

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:17:00 - 2021-11-23 16:17:56
Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut nereli kaç yaşında?

Ercan Turgut kimdir? 7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

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Ercan Turgut albümler

2013 – Hatırladıkça

2007- Başımın Tatlı Belası

1986 – Tanrı Misafiri

1981 – Azap Çiçeği

1979 – Dönemezsin

1976 – Tövbe

1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

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