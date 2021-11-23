Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut nereli kaç yaşında?
Arabesk ve taverna müzikleriyle tanınan Ercan Turgut, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kansere yenilen Ercan Turgut hayatını kaybetti. Peki Ercan Turgut kimdir? Ercan Turgut nere? Ercan Turgut kaç yaşında? Ercan Turgut şarkıları hangileri? Ercan Turgut albümler… İşte Ercan Turgut hayatı,
Ercan Turgut kimdir? 7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.
Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.
Ercan Turgut albümler
2013 – Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna