Ercan Taner kimdir nerelidir?

BeIN Sports'ta maç anlatımı ve program sunuculuğu yapan spiker Ercan Taner, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ercan Taner kimdir? Ercan Taner nereli ve kaç yaşında? Ercan Taner biyografisi.

Ercan Taner, istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Taner, "Gördüğüm lüzum üzerine, perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla..." mesajını attı.

Ayrılığı sosyal medyadan açıkladı

Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" denilmişti.

Ercan Taner kimdir?

Ercan Taner, 1964 yılında Ankara’da doğmuştur. Yugoslav göçmeni bir ailenin üyesidir. Babası eski futbol antrenörü Ziya Taner'dir. Ercan Taner, gençliğinde futbol da oynadı 1974 yılında 1. lig futbolcusu olamayacağını teknik direktör olan babası Ziya Taner’den öğrendi. Ercan Taner, 18 yaşında iken TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarına katılarak kazandı ve TRT'de spikerliğe 1983 yılında başladı. Daha sonra kurulduğu günden beri Lig TV'de ve Show TV'de görev aldı. Kendine has anlatımıyla futbol severlerin gönlünde taht kurdu. Sadece futbol anlatmadı. Boks, basketbol, voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik, buz hokeyi ve kayak yarışmalarını da anlattı. 2008 yılında Lig TV'den ayrılarak NTV'nin yeni açtığı NTV Spor kanalına transfer oldu ve NTV Spor'da yayınlanan bazı programların sunuculuğunu yaptı. Sesini korumak için dondurmadan uzak duran ve yayından önce soğuk su içmeyen Ercan Taner, 1000’in üzerinde maç anlattı. Ercan Taner, Burçin Taner ile evlidir ve Batuhan Taner (d.7 Temmuz 1990) adında oğlu vardır. 2014 yılında Mert Aydın ile birlikte hazırladıkları, NTV Radyo’da yayınlanan “Ateş Arabaları: 2. Dünya Savaşı ve Futbol” adlı ortak radyo programıyla Sedat Simavi ödüllerinden Radyo dalında ödülünü kazanmıştır.

Ercan Taner beIN Sports'tan istifa etti

NTV ve NTV Spor'da uzun yıllar spikerlik yaptıktan sonra 6 Ağustos 2018 tarihinde 2008 yılında bünyesine katıldığı NTV'ye veda etmişti. Geçtiğimiz yaz NTV'den ayrılıp beIN Sports'a geçen spiker Ercan Taner, görevinden 18 Ocak 2019 itibariyle istifa ettiğini duyurdu.