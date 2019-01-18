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Ercan Taner kimdir nerelidir? Ercan Taner BeIN Sports istifa haberi

Ercan Taner son dakika istifa gelişmesi. BeIN Sports'ta maç anlatımı ve program sunuculuğu yapan spiker Ercan Taner, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ercan Taner kimdir? Ercan Taner nereli ve kaç yaşında? Ercan Taner biyografisi

18 Ocak 2019 Cuma 10:54
Ercan Taner kimdir nerelidir? Ercan Taner BeIN Sports istifa haberi

BeIN Sports'ta maç anlatımı ve program sunuculuğu yapan spiker Ercan Taner, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ercan Taner kimdir? Ercan Taner nereli ve kaç yaşında? Ercan Taner biyografisi.

Ercan Taner, istifa haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Taner, "Gördüğüm lüzum üzerine, perşembe akşamı saat 23:00’da Bein Sports’dan istifa ettim... Sevgi ve saygılarımla..." mesajını attı.

Ayrılığı sosyal medyadan açıkladı

Kanalın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yılın transferi! Büyük Efsane Ercan Taner yuvaya döndü!" denilmişti.

Ercan Taner kimdir?

Ercan Taner,  1964 yılında  Ankara’da  doğmuştur.  Yugoslav  göçmeni  bir  ailenin üyesidir.  Babası  eski  futbol  antrenörü  Ziya  Taner'dir.  Ercan  Taner,  gençliğinde futbol da oynadı 1974 yılında 1. lig futbolcusu olamayacağını teknik direktör olan babası Ziya Taner’den öğrendi.  Ercan Taner, 18 yaşında iken TRT'nin açtığı spikerlik sınavlarına katılarak kazandı ve TRT'de spikerliğe 1983 yılında başladı. Daha sonra kurulduğu günden beri Lig TV'de  ve  Show  TV'de  görev  aldı.  Kendine  has  anlatımıyla  futbol  severlerin gönlünde  taht  kurdu.  Sadece  futbol  anlatmadı.  Boks,  basketbol,  voleybol, tekvando, binicilik, ritmik jimnastik, buz hokeyi ve kayak yarışmalarını da anlattı. 2008 yılında Lig TV'den ayrılarak NTV'nin yeni açtığı NTV Spor kanalına transfer oldu ve NTV Spor'da yayınlanan bazı programların sunuculuğunu yaptı. Sesini  korumak  için dondurmadan  uzak  duran ve yayından önce soğuk su içmeyen  Ercan  Taner, 1000’in  üzerinde  maç anlattı. Ercan  Taner,  Burçin Taner ile evlidir ve Batuhan Taner (d.7 Temmuz 1990) adında oğlu vardır. 2014 yılında Mert Aydın ile birlikte  hazırladıkları,  NTV Radyo’da  yayınlanan  “Ateş Arabaları: 2. Dünya Savaşı ve Futbol” adlı ortak radyo programıyla Sedat Simavi ödüllerinden Radyo dalında ödülünü kazanmıştır.

Ercan Taner beIN Sports'tan istifa etti

NTV ve NTV Spor'da uzun yıllar spikerlik yaptıktan sonra 6 Ağustos 2018 tarihinde 2008 yılında bünyesine katıldığı NTV'ye veda etmişti. Geçtiğimiz yaz NTV'den ayrılıp beIN Sports'a geçen spiker Ercan Taner, görevinden 18 Ocak 2019 itibariyle istifa ettiğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:03
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