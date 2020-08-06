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Biyografi

Ercan Kireçtepe kimdir nerelidir? Ercan Kireçtepe hangi görevde bulundu?

Tuğamiral Ercan Kireçtepe, SAT Komando Komutanlığı’na atandı. 1996 yılında Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak kriz sırasında adaya Türk bayrağı diken SAT komandosu Ercan Kireçtepe’nin SAT Komando Komutanlığı’na atanmasından sonra Ercan Kireçtepe’nin kim olduğu merak ediliyor? Peki Ercan Kireçtepe kimdir nerelidir? Ercan Kireçtepe hangi görevde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-08-06 09:51:00 -
Ercan Kireçtepe kimdir nerelidir? Ercan Kireçtepe hangi görevde bulundu?

Poyrazköy davasında yıllarca tutuklu yargılanan denizci subaylar Ercan Kireçtepe ve Turhan Ecevit amiralliğe yükseltildi. Kireçtepe 4.5 yıl; Ecevit 7.5 ay hapis yatmıştı. Ayrıca Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetlerinden astsubay kökenli iki isim de generalliğe terfi etti. Kireçtepe ve Ecevit 1996 yılındaki Kardak krizi sürecinde Kardak kayalıklarına Türk bayrağı diken SAT timindeydiler. Ercan Kireçtepe, 24 yıl sonra Tuğamiral rütbesi ile Beykoz Anadolu Kavağındaki SAT Komando Komutanlığına atandı.

Ercan Kireçtepe kimdir?

YAŞ kararları kapsamında Sualtı Taaruz Komutanlığı (SAT) bünyesinden iki amiral çıktı. Albay Mustafa Turhan Ecevit ile Albay Ercan Kireçtepe'nin, SAT bünyesinden çıkan "ilk" amiraller olduğu ifade ediliyor. İki isim, FETÖ'nün kumpas davaları sonucu hapse girmişti. Ecevit ve Kireçtepe, "Poyrazköy Davası"nda hüküm giymiş, cezaevinde hapis yattıktan sonra yeniden yargılama sonucu beraat ederek Sualtı Taaruz Komutanı ve Sualtı Taaruz Komutan yardımcısı olarak üniformalarını giymişti. Kireçtepe, 1996'da Kardak kayalığına çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı

 

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