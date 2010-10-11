Erbil’in cezası, ekrandaki ahlâksızlıklara örnek olsun

Aileyi Koruma Derneği’nden (AKODER) yapılan açıklamada, Erbil’in yaptığı yanlışın cezasını çektiği ve bu olayın televizyonlardaki diğer rezil dizilerin yayından kaldırılması için örnek olması gerektiği ifade edildi. Aileyi Koruma Derneği’nden (AKODER) yapılan açıklamada, Star TV’deki Çarkıfelek programında Aleviler hakkındaki sözleri sebebiyle programına son verilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, bu olayın televizyonlardaki diğer maksatlı, çirkin dizilerin yayından kaldırılması için örnek olması gerektiği ifade edildi.



“ERBİL’İN YAPTIĞI YANLIŞ İLK DEĞİL!”



AKODER’den yapılan açıklamada, Erbil’in daha önce de ekranlarda terbiyesiz hareketlerde bulunduğu ifade edilerek, şu konulara dikkat çekildi: “Star TV’de yayınlanan Çarkıfelek programı Mehmet Ali Erbil’in alevi camiasını aşağılayan seviyesiz esprisinden dolayı kaldırıldı. Alevi dernek ve federasyonlarının haklı çıkışı yayıncı kuruluşu Star TV de karşılık buldu. Bu olay malum kişinin adının karıştığı ilk olay değildir. Daha önceki yıllarda engelli bir genci canlı yayında çok kötü pozisyonda bırakarak küçük düşüren bu şahıs, bu sefer Alevi kardeşlerimizi aşağılamış, incitmiş ve gerekli karşılığı almıştır.” Vatandaşlar ahlÂksız dizilere karşı tepkisini dile getirsin Vicdan sahibi her insanın televizyonlardaki ahlâksız dizilere karşı ‘haklı’ tepkisini dile getirdiği takdirde bu tip yayınların da ekranlardan kaldırılacağının dikkat çekildiği açıklamada, “Sorumsuz, seviyesiz ve halkın değerlerini görmezden gelen yayınların gerekli tepkiyi gördüğü takdirde kaldırılabildiğinin örneği olan bu durum medyanın içeriğinden şikayetçi olan ancak değerlerine sahip çıkma gereği görmeyenlere örnek olmuştur. Vicdan sahibi her insan, medyanın insanlık onurunu zedeleyen, aile kurumunun imajını bozan, halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din ve mezhep ve cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılayan bu programlara gerekli tepkiyi göstermelidir. Çarkıfelek programı üzerinden bir örneği daha yaşanan bu durum ceza yasasını ilgili kanunları gereği müeyyidesi olan bir suçtur. Tüm duyarlı vatandaşların bu vatandaşlık hakkını kullanması durumunda medyanın sorumsuz yayınlarına bir son verilecektir” ifadelerine yer verildi.