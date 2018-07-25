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Erbil'deki şok görüşme Adnan Oktar'ın dosyasına girdi!

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adnan Oktar ve suç örgütü ilişkin önemli detaylara ulaştı. İddialara göre, Oktar çetesinin önemli isimlerinden işadamı Mehmet Alp Ünlü ile örgütün 2 numaralı ismi Tarkan Yavaş, Erbil'e giderek Talip Büyük'le görüştü. Ünlü ve Yavaş'ın, FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Büyük ile 2014 ve 2015 yılları arasında Erbil'de 2 defa görüştüğü belirlendi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
Erbil'deki şok görüşme Adnan Oktar'ın dosyasına girdi!

İddialara göre, Oktar grubunun önemli isimlerinden işadamı Mehmet Alp Ünlü ile Tarkan Yavaş, Erbil'e giderek Talip Büyük'le görüştü. Ünlü ve Yavaş'ın, FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Büyük ile 2014 ve 2015 yılları arasında Erbil'de 2 kez görüştüğü öne sürüldü

Polis, Adnan Oktar grubunun kilit isimlerinden işadamı Mehmet Alp Ünlü ve Tarkan Yavaş'ın 2014 ile 2015 yılları arasında, FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Talip Büyük'le Erbil'de 2 kez görüştüğü bilgisine ulaştı.

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonun ardından çalışmalarını çok yönlü olarak sürdüren İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, önemli detaylara ulaşmaya devam ediyor.

FETÖ'NÜN KUZEY IRAK İMAMI

Operasyon sonrası Adnan Oktar ve grubunun geçmişe dönük tüm ilişkilerini mercek altına alan polis, HTS kayıtlarını çıkartmıştı. Yapılan incelemede Oktar'ın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri Emre Çelik ve Tuncay Opçin ile Balyoz kumpası ve futbolda şike kumpası davalarının tutuklu sanığı Mehmet Baransu ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine FETÖ bağlantısını mercek altına alan polis Oktar grubunun 2 önemli isminin, FETÖ'nün Kuzey Irak ve Ortadoğu imamı Talip Büyük'le görüştüğü bilgisine ulaştı.

KİLİT İSİMLER 2 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

İddialara göre, Oktar grubunun önemli isimlerinden işadamı Mehmet Alp Ünlü ile Tarkan Yavaş, Erbil'e giderek Talip Büyük'le görüştü. Ünlü ve Yavaş'ın, FETÖ'nün Kuzey Irak imamı Büyük ile 2014 ve 2015 yılları arasında Erbil'de 2 kez görüştüğü öne sürüldü. Bu tespitler üzerine polis Ünlü ve Yavaş'ın Talip Büyük'le neden görüştüğünü araştırmaya başladı.

Oktar ve grubuna yönelik 1 Temmuz günü 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda işadamı Mehmet Alp Ünlü de gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Kayıplara karışan Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.

TALİP BÜYÜK KİM?

Fatih Kolejleri'nin eski genel müdürü olan Talip Büyük, FETÖ yapılanmasında önemli bir isim olarak geçiyor. "FETÖ ana çatı davası" iddianamesine göre de Talip Büyük "Kuzey Irak ve Ortadoğu İmamı" ve davanın 71 numaralı sanığı olarak görülüyor.

(Habertürk)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
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