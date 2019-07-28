Erbil'deki saldırının faillerinden birinin daha kimliği açıklandı

ERBİL (AA) – Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı, fotoğrafını yayınladı. IKBY Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erbil'deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğu bildirildi. Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti. Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı. IKBY Emniyet Müdürlüğü dün, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini açıklamıştı. Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.