Erbil’deki hain saldırının arkasında kim ya da kimler var?

Türkiye’nin Pençe Operasyonu ile Kandil’den başlayıp Münbiç’e kadar uzanan terör koridorunu parçaladığı, diğer terör kamplarına operasyona hazırlandığı, Irak’la yakınlaşmanın arttığı bir dönemde mesaj yüklü bir saldırı meydana geldi. Irak’ın kuzeyindeki Erbil kentinde bir restoranda yemek yiyen Türk başkonsolosluk görevlileri silahlı saldırıya uğradı. Diplomatlara kurşun yağdıran 3 saldırgan, konsolosluk görevlisi Osman Köse’yi şehit etti. Olayda birisi olay yerinde 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

Kurşun yağdırdılar

Saldırı saat 14:10 civarında yaşandı. İddiaya göre bir ziyaretten dönen 2 konsolosluk muavini, Erbil’in en güvenli semtlerinden Ankava’da bulunan ve Türklerin yoğun olarak geldiği ‘Huqqabaz’ adlı restorana girerek bir masaya oturdu. Hemen arkalarından restorana gelen 3 saldırgan, Türk görevli ile yan masada oturanlara kurşun yağdırdı. Olay mahallinden hemen uzaklaşan saldırganlar, kendilerini bekleyen araca binerek kaçtı. Gözaltına alınan restoran sahibi, saldırganların sivil giyimli olduğunu ifade etti. Soruşturmanın ilk aşamasında ayrıca 10 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıda şehit düşen evli ve 2 çocuk babası Osman Köse, bugün memleketi Mersin’de toprağa verilecek.

Türkler alarmdaydı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay’ın sağlık durumunun iyi olduğu, saldırı sırasında olay yerinde olmadığı aktarıldı. Saldırının hemen ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Erbil’in tüm giriş ve çıkışları tutuldu. Saldırının arkasında PKK’nın olabileceği şüphesiyle Erbil’e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Mahmur Kampı’na giden tüm yollar da kapatıldı. Ankara-Bağdat-Erbil hattında infial uyandıran saldırıda olağan şüpheli terör örgütü PKK ve destekçisi ABD. K. Irak’taki Türklerin son 1 haftadır alarmda olduğu, olası PKK saldırılarına karşı herkesin uyarıldığı öğrenildi. Erbil Milletvekili Azad Küreci, saldırının planlı bir eylem olduğunu ve bölgeden destek alındığını ifade etti. Öte yandan saldırı ABD, İngiltere, Irak, İran, Katar ve IKBY tarafından kınandı.

25 yıl sonra aynı acı

Türkiye’ye mesaj vermek isteyen terör örgütleri ve destekçisi ülkeler daha önce de diplomatlarımıza yönelik saldırılar düzenlemişti. 1975’ten 1994 yılına kadar 42 Dışişleri Bakanlığı çalışanı, terör örgütü ASALA tarafından şehit edildi. En son şehidimiz ise 1994 yılında Türkiye Atina Büyükelçiliği Müsteşarıyken bir Yunanlı tarafından öldürülen Ömer Haluk Sipahioğlu oldu. Erbil’de yaşanan saldırı ile Türkiye 25 yıl sonra aynı acıyı tekrar yaşadı.

'Cevabı verilecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomatımızın şehit edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir” diye yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise saldırıyı soruşturmak için Ankara’dan Erbil’e heyet gidebileceğini bildirdi. Çavuşoğlu, “Saldırıda restorandaki Türk görevliler ile yan masada oturan 2 Iraklı da hedef oldu. Bağdat ve Erbil’le temas halindeyiz. Gerekirse heyet göndereceğiz” diye konuştu.