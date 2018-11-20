0553 313 94 23

Erbil'deki Mevlit Kandili programları

20 Kasım 2018 Salı 17:32
Erbil'deki Mevlit Kandili programları

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil kentinde, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili programları devam ediyor.

Kandil programları için kent merkezindeki camileri tercih eden Erbilliler, hep birlikte Türkçe, Kürtçe ve Arapça okunan mevlit ve ilahilere eşlik etti.

Kentteki çarşı esnafı ve Türkmen hayırseverler ise halka tatlı ile içecek ikram etti.

Mevlit Kandili münasebetiyle Erbil'deki camilerde düzenlenen bazı programlara Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf da katıldı.

Karaçay ve Maruf camilerde Erbil halkıyla bir araya gelme ve sohbet etme imkanı buldu.

Mevlit Kandili dolayısıyla bugün Irak genelinde resmî tatil ilan edilmişti.

Dün de Erbil Valiliği tarafından Tarihi Erbil Kalesi'nde Mevlit Kandili münasebetiyle bir program düzenlenmişti.







Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:32
  1. Erbil'de Mevlit Kandili
  2. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf
  3. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Selahattin Demirtaş serbest mi..
    3. Bedelli askerlikten 853 futbolcu..
    4. İngiltere Dışişleri Bakanlığı:..
    5. Sokak ortasında kanlı infaz! Kafasına..
    6. AB ve Türkiye reform çabalarını ele..
    7. Polis olma yaşı kaç?
    8. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
    9. 'Dur' ihtarına uymadı, karşı şeride..
    10. Botan Vadisi'nde "Karadeniz rüzgarı"..
    11. Beyaz kan hücresi sayımı çok önemli
    12. "Zorlu sürece iyi bir giriş yapmak..
    13. Çanakkale'de 2 bin 700 yıllık antik..
    14. TBMM Genel Kurulu
    15. Kayseri'de tramvayla okul servisi..
    16. Polisi yaralayan sürücü uyuşturucu..
    17. Kayseri’de boşanmak isteyen eşini..
    18. Kayseri’de tramvay öğrenci servisine..
    19. Nissan'ın üst yöneticisinin tutuklanması
    20. Kedilerin ısınması için yakılan soba..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı