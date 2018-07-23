Erbil'de valilik binasına saldırı düzenlendi!
IIrak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Erbil'de Valilik binasına ellerinde ağır silahlarla kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıda bulunulduğu bildirildi.23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:49
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.
Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti.
PERSONEL REHİN ALINDI
Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.
Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.
Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.
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