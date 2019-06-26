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Erbil'de "Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı"na Türkiye damgası

Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen "Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı"na Türkiye'den 48 firma katılıyor

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
Erbil'de "Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı"na Türkiye damgası

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı"na Türk firmaları damga vurdu.

Türkiye'den 48 firmanın katıldığı fuarın açılışına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile çok sayıda yetkili katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kuveyt ve Irak'ın yerel firmaların stant açtığı fuarda, inşaat, elektrik, tekstil, dekorasyon sektöründen çok sayıda şirket yer aldı.

Fuara katılan Yurtbay Seramik İhracat Müdürü Soner Çakılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarın ilk günü ancak bu pazarla ilgili çok umutluyuz. Burası bizim yabancı olduğumuz bir pazar değil. Bu pazarda yaklaşık 12-13 yıllık bir geçmişimiz var." dedi.

Geçmişte bazı siyasi gelişmelerin Irak pazarını olumsuz etkilediğini ancak bunların bu yıl itibarıyla sona erdiğini dile getiren Çakılkaya, inşaat sektörünün tekrar hareketlenmesiyle Irak'ın hem kuzeyinde hem de güneyinde pazarın daha iyi noktalara geleceğine inandığını söyledi.

- Türk firmaları Irak'ın yeniden imarında rol üstlenmeye hazır

Ulusoy Elektrik firması temsilcisi Arda Yeşil de birçok sektörün bir araya geldiği fuarın ülke için çok önemli olduğunu aktardı.

Irak'ın yeniden imarına Türkiye'nin özel sektör aracılığıyla katkı sağlayacağını belirten Yeşil, "Türkiye buna destek veriyor. Dolayısıyla diğer Türk firmaları ve biz buradaki yapılandırmaya katkı sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Diyarbakır merkezli Yeni Nur Ahşap firmasının müdürü Salih Eğili ise fuarın açılışının tamamlanmayan yapıların başlamasına denk gelmesinin önemine dikkati çekti.

Irak'ın Erbil ve Duhok kentlerinde de faaliyet gösterdiklerini dile getiren Eğili, Irak pazarının Türkiye'nin ihracatında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Erbil'de bugün açılan Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı, 29 Haziran'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:44
  1. Erbil
  2. Irak
  3. Uluslararası İnşaat ve Elektrik Endüstrisi Fuarı

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