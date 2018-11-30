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Erbil'de uluslararası bisiklet yarışı düzenlendi

Uluslararası Göç Örgütü tarafından organize edilen etkinliğe yerel halkın yanı sıra bölgede yaşayan yabancılar da katıldı

30 Kasım 2018 Cuma 17:07
Erbil'de uluslararası bisiklet yarışı düzenlendi

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde çevre duyarlılığını artırmak amacıyla uluslararası bisiklet yarışı düzenlendi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından organize edilen etkinliğe yerel halkın yanı sıra bölgede yaşayan yabancıların da aralarında olduğu 350 bisikletçi katıldı.

Gulan Caddesi'nden başlayarak tarihi Erbil Kalesi'nde sona eren yarışa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

IOM Erbil Ofisi yetkililerinden Heriş Faik Yasin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yaşayan insanlar genelde motorlu araç kullanıyor. Motorlu araçlar hem çevre kirliliğini artırıyor hem de insanların hareket etmesinin önüne geçerek sağlıklarını tehdit ediyor." dedi.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırılıp insanları spora teşvik etmek için böyle bir organizasyona imza attıklarını belirten Yasin, katılımın yüksek olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.


Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 17:07
  1. bisiklet
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