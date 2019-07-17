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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Hem Bağdat'la hem Erbil'le temas halindeyiz"- "Saldırganların yakalanması, arkasında ne var bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:11
Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki bir görevlinin şehit edilmesi konusunda Iraklı üst düzey yetkililerle temas halinde olduklarını ve gerekirse heyet gönderebileceklerini belirterek, "Saldırganların yakalanması, arkasında ne var bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Cidde'de düzenlenen İİT'nin "İsrail'in Kudüs'teki İhlalleri" konulu Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısının ardından Türkiye'ye dönen Çavuşoğlu, Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, bugün yerel saatle 15.15'de, Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir kişinin lokantada yemeğini yerken 3 kişinin saldırısı sonucu şehit olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Saldırganların aynı zamanda yan masadaki Iraklı 2 kişiye daha saldırdığını aktaran Çavuşoğlu, bu kişilerden birinin vefat ettiği, diğerinin ağır yaralandığı bilgisini paylaştı.

Çavuşoğlu, "Hem Bağdat'la hem Erbil'le temas halindeyiz. Mesrur ve Neçirvan Barzanilerle görüştük, görüşüyoruz. Diğer taraftan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim kardeşim, şu anda Washington'da onunla da görüştük, temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması, arkasında ne var bunların tüm detaylarıyla ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara'dan gerekirse bir heyetin Irak'a gidebileceğini kaydeden Çavuşoğlu, "Cenazemizi getirmemiz lazım. Bunun ortaya çıkması için, tüm boyutlarıyla aydınlatılması için gereken neyse onu biz yaparız." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, şu anda atılması gereken adımlar konusunda içerde ve dışarda temasların devam ettiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, saldırının terör örgütü PKK ya da başka bir terör örgütü tarafından yapılmış olması ihtimaline ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir saldırı olunca tabii ilk akla gelen bu oluyor, 'Terör saldırısı mı' diye ama hemen yan masada 2 tane de Iraklı'nın saldırıya uğraması, birinin öldürülmesi diğerinin ağır yaralanması, onlara da yönelik bir saldırı olduğu için tam detaylı net bilgi vermek için bunların ortaya çıkması gerekiyor."

Çavuşoğlu, ileriki aşamalarda bilgiler ortaya çıktıkça paylaşımda bulunacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:11
  1. Çavuşoğlu
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