Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği saldırıyı kınadı17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:29
ANKARA (AA) - ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği silahlı saldırıyı kınadı.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin ailesi, yakınları ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, "Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.
Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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