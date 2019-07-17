Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Bu hain saldırıya gereken cevap en en kısa sürede verilecektir"

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın şehit edildiği saldırıya gereken cevabın en kısa sürede verileceğini bildirdi. Şentop, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu. Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatın savunmasız bir haldeyken şehit edildiğini öğrendiğini belirten Şentop, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.