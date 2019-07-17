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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Erbil’deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kalın, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:38
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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