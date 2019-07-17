Erbil’de restorana silahlı saldırı Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Erbil’in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki Hokkabaz adlı restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu çalışanı bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayda sayıları henüz netleşmeyen yaralılar olduğu bildirildi.

Olay yerinde güvenlik kordonu oluşturan güvenlik güçleri gazetecilerin çekim yapmasına izin vermiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.