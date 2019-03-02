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Erbil’dekanser hastalarına destek için maraton düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de kanser hastalarına destek içinçok sayıda vatandaşın katıldığı “Umut koşusu” düzenlendi.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:05
Erbil’dekanser hastalarına destek için maraton düzenlendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de kanser hastalarına destek içinçok sayıda vatandaşın katıldığı “Umut koşusu” düzenlendi.


Erbil Barış ve Maraton Örgütü’nün Erbil Nanekeli Kanser Hastanesi’nin sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen umut koşusunun,toplumu kanser hastalıkları konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığı, koşudan elde edilen gelirin de kanser hastalarına bağışlanacağı açıklandı.


Kent merkezindeki 60’lık caddesinden NanekeliKanser Araştırma ve Tedavi Hastanesi’ne kadar süren koşuya kadın, erkek genç ve yaşlılar da katıldı.


Erbil Barış ve Maraton Örgütü’nünBasın Sorumlusu Hemin MuhammedİHA’ya yaptığı açıklamada 300’den fazla kişinin katıldığı maratonun amacının kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanser hastalarına yadım etmek olduğunu belirterek “Bu yılı ikincisi düzenlenen maratona katılım oranı daha yüksek. Halkın bütün kesimlerinden bu koşuya katılımın olması kanser hastalığına karşı toplumun ne kadar bilinçli olduğunu göstergesidir” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:05
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