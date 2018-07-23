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Erbil'de sıcak çatışma devam ediyor! 'İntihar saldırısı düzenlendi'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Erbil'de bu sabah Valilik binasına silahlı saldırıda bulunuldu. Bina içerisinde çatışmanın devam ettiği ve bir saldırganın intihar saldırısı düzenlediği bildirildi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Erbil'de sıcak çatışma devam ediyor! 'İntihar saldırısı düzenlendi'

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de Valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.

Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girdiğini ve etrafa ateş açtığını belirtti. Açılan ateş sonucu Valilik binasını koruyan bir polis yaralandı.

Öte yandan içeride gizlenen saldırganların Valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.

Bina çevresinde yüksek güvenlik önlemleri alınırken, içeriden hala silah sesleri geliyor.

İNTİHAR SALDIRISI DÜZENLENDİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil valilik binasına silahlı saldırı düzenlendi. Erbil'deki valilik binasında iki patlama sesi duyuldu. Saldırganlardan birinin intihar saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
  1. Erbil
  2. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)

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