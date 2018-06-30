Erbil’de cephaneliktede patlama meydana geldi

Erbil polisinden edinilen bilgiye göre, patlamanın kentin doğusundaki Bahreka bölgesinde bir cephanede meydana geldiğini belirtti. Cephanelikte büyük zarara yol açan patlamada, şans eseri can kaybı yaşanmadı. Patlama sesi ise başkentin birçok yerinde duyuldu. Yetkililer patlamanın terör eylemi veya sabotaj olmadığını nedeninin hava sıcaklığının yükselmesi sonucu olduğunu kaydettiler.

Öte yandan Erbil’de son bir yıl içerisinde 3 cephanede patlama meydana gelmişti.