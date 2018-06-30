Erbil'de büyük patlama! Cephanelik havaya uçtu
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bu sabah bir cephanelikte patlama meydana geldiği bildirildi.30 Haziran 2018 Cumartesi 11:47
Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin güçlü olduğu Erbil kentinde polis, patlamanın kentin doğusundaki Bahreka bölgesinde bir cephanede meydana geldiğini belirtti.
Cephanelikte büyük zarara yol açan patlamada can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
''HAVA SICAKLIĞI YÜZÜNDEN PATLADI''
Patlama sesi ise başkentin birçok yerinde duyuldu.
Yetkililer patlamanın sebebinin terör eylemi veya sabotaj olmadığını, hava sıcaklığının yükselmesi sonucu olduğunu açıkladılar.
Erbil’de son bir yıl içerisinde 3 cephanede patlama meydana gelmişti.
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