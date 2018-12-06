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Erbil'de aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

06 Aralık 2018 Perşembe 19:13
Erbil'de aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Erbil vilayetinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erbil'de dün akşam başlayan şiddetli yağış bugün de etkisini sürdürdü. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Erbil'in çevresinde bulunan yaklaşık 5 bin haneli 4 semtte ulaşım sekteye uğradı ve bir caddede yol çöktü.

Sürücüler de cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Erbil'deki yağışın pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:13
  1. Erbil'de aşırı yağışlar
  2. IKBY
  3. yağış

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